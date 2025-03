Oasport.it - LIVE Perugia-Monza, Champions League volley 2025 in DIRETTA: si decide la semifinalista!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:17 I Block Devils hanno vinto 9 degli ultimi 10 scontri diretti controe questa sera, di fronte al pubblico amico, partiranno con tutti i favori del pronostico.20:14 La vincente di questo duello affronterà in semifinale l’Halkbank, che ha sorpresa ha superato il Projekt Warszawa.20:11ha vinto 3-1 il match d’andata e questa sera partirà con grande vantaggio, ai padroni di casa sarà infatti sufficiente vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno, mentredovrà trovare una vittoria da 3-0 o 3-1 e poi imporsi anche al golden set.20:08 Buonasera e benvenuti alladi, match valido per il ritorno dei quarti di finale delladimaschile 2024-.Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per il ritorno dei quarti di finale delladimaschile 2024-