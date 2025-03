Oasport.it - LIVE Perugia-Monza, Champions League volley 2025 in DIRETTA: il ritorno vale la semifinale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per ildei quarti di finale delladimaschile 2024-. Al termine di questa serata avremo una visione chiara di quello che sarà il quadro delle semifinaliste.ha faticato più del dovuto nel match d’andata, ma ha rispettato il pronostico ed è riuscita ad imporsi 3-1 di fronte al pubblico avversario. Ai Block Devils basterà vincere due set questa sera per essere certi di accedere alle semifinali, discorso più complesso per, che dovrà invece imporsi 3-0 o 3-1, per poi aggiudicarsi anche il golden set a 15 punti. La vincente di questo duello affronterà inuna tra l’Halkbank e il Projekt Warszawa, con i turchi avanti 3-1 nella serie.