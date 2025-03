Oasport.it - LIVE Perugia-Monza 3-1, Champions League volley 2025 in DIRETTA: i Block Devils volano in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:40 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.22:39ha fatto la differenza in fase break con 8 ace e 9 punti, entrambe le squadre sono state assai fallose: 33 gli errori diretti di, 38 quelli dei padroni di casa.22:38 Ishikawa migliore in campo con 19 punti e il 62% in attacco. Peril top-scorer è stato Rohrs (11 punti, 56% in attacco).22:37vince 3-1 sia all’andata che al ritorno e vola in, dove se la vedrà con l’Halkbank.31-29 Finisce qui, Ishikawa chiude il match.30-29 Sbaglia Averill dai nove metri.29-29 Diagonale di Frascio, senza paura.29-28 In rete il servizio di Lee.28-28 Errore in battuta di Cianciotta.28-27 Murone di Ishikawa su Averill, ma gran recupero in difesa di Cianciotta in precedenza.