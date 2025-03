Oasport.it - LIVE Perugia-Monza 2-1, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 25-14, i Block Devils volano in semifinale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Mancini vince un contrasto a rete con Plotnytskyi.1-1 Errore in battuta anche per Candellaro.1-0 Si riparte con un errore al servizio di Lee, formazioni rimaneggiate.22:00 Terzo parziale dominato in lungo e in largo da, la fase break sta facendo al momento la differenza con 7 ace e 7 muri vincenti.25-14vola incon un servizio vincente di Plotnytskyi.24-14 Ace di Plotnytskyi, ci sono 10 set-point per.23-14 Errore al servizio di Di Martino.22-14 Diagonale di Marttila da posto quattro.22-13 Frascio pianta un chiodo in parallela.22-12 Giannelli pesta la linea dei nove metri.22-11 Lunga la battuta di Rohrs.21-11 Rohrs a segno da posto due.21-10 In rete il servizio di Kreling.20-10 Pallonetto di seconda intenzione di Kreling.