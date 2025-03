Oasport.it - LIVE Perugia-Monza 1-1, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 14-8, i Block Devils a un passo dalla semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-8 Scappa la pipe di Marttila.16-8 Ishikawa sfonda sulle mani del muro.15-8 Ancora un servizio vincente di Ben Tara.14-8 Ace di Ben Tara.13-8 Errore al servizio Marttila.12-8 Muro di Averill su Ishikawa.12-7 Diagonale profonda di Ishikwa,prende il largo.11-7 Muro di Solè su Averill.10-7 Muro di Ishikawa su Szwarc.9-7 Spallata di Marttila da posto quattro.9-6 Ben Tara riportaa +3.8-6 Ishikawa approfitta di una slash.7-6 Ace di Plotnytskyi.6-6 Continuano gli errori con Di Martino.5-6 In rete il servizio di Giannelli.5-5 Falloso Rohrs dai nove metri.4-5 Primo tempo profondo di Di Martino.4-4 Errore in battuta di Kreling.3-4 Mani-out di Szwarc.3-3chiama challenge ed effettivamente la palla era dentro.2-4 Sbaglia Ishikawa da posto quattro.