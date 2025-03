Oasport.it - LIVE Perugia-Monza 0-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 13-9, i padroni di casa prendono il largo nel primo parziale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-14 Ishikawa pianta un chiodo in parallela.18-14 Pallonetto spinto di Ben Tara.17-14 Ace di Marttila.17-13 Kreling forza il gioco per Averill.17-12 Pipe imperiosa di Ishikawa.16-12 Mani-out di Marttila da posto quattro.16-11 Diagonale nei tre metri mostruosa di Plotnytskyi.15-11 Non passa la battuta di Ihikawa.15-10 Errore dai nove metri anche per Rohrs.14-10 In rete il servizio di Ben Tara.14-9 Murone di Solè su Szwarc.13-9 Diagonale profonda di Ishikawa,chiama time-out.12-9 Ancora un attacco vincente di Ishikawa, Giannelli sta facendo impazzire il muro avversario.11-9 Mani-out di Szwarc da seconda linea.11-8 Pipe maestosa di Plotnytskyi.10-8 Questa volta non passa il servizio di Plotnytskyi.10-7 E la palla è dentro, ottima chiamata di