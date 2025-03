Oasport.it - LIVE Perugia-Monza 0-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 0-0, inizia il match di ritorno!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:29risponde con: Giannelli, Plotnytskyi, Ishikawa, Ben Tara, Loser, Solè e Colaci.20:26scende in campo con: Rohrs, Marttila, Kreling, Di Martino, Averill, Szwarc e Gaggini.20:23 Si sta per concludere la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti.20:20può già ritenersi soddisfatta ad essere arrivata fino a qui se si tiene in considerazione che in Superlega si è salvata dalla retrocessione solo all’ultima giornata. Ovviamente arrivati a questo punto la formazione di coach Eccheli proverà il tutto per tutto, ma la rosa ben più ampia diavvantaggia notevolmente in padroni di casa.20:17 I Block Devils hanno vinto 9 degli ultimi 10 scontri diretti controe questa sera, di fronte al pubblico amico, partiranno con tutti i favori del pronostico.