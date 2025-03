Oasport.it - LIVE Paolini-Sramkova, WTA Miami 2025 in DIRETTA: debutto contro la slovacca che ha eliminato Stefanini

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno del WTA ditra Jasminee laRebecca. Settimo confronto diretto tra le due, ma appena il primo nel circuito maggiore, con la situazione ferma sul 3 pari tra ITF, Challenger, qualificazioni e BJK Cup. La vincente della sfida troverà al terzo turno una tra la tunisina Jabeur e la ceca Siniakova., ventottenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Florida da numero 7 del mondo dopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi. La toscana ha al massimo siglato due vittorie consecutive nei tornei disputati fino ad oggi, e dovrà necessariamente innescare le marce alte in vista delle pesantissime cambiali rappresentate dalle finali Slam del Roland Garros e di Wimbledon.