Oasport.it - LIVE Paolini-Sramkova 6-4, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra conquista il primo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Game. E’ lunga la risposta bloccata con il dritto del, che torna ora alla battuta.40-30 Ottima risposta di dritto di.40-15 Non passa il rovescio difensivo di.40-0 Prima esterna vincente della slovacca.30-0 Scappa via anche questa risposta dell’italiana.15-0 Errore di Jasmine con la risposta di rovescio.1-0 Game! Con una prima vincentetiene la battuta.40-0 BOOM! Dritto incrociato devastante della toscana.30-0 Fioccano gli errori della tennista di Bratislava.15-0 Scappa via la risposta di dritto di.SECONDO SET6-4SET! Decolla il dritto in uscita dal servizio della slovacca. Termina qui il.30-40 SET POINT! Doppio fallo horror di, che si dispera.