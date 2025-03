Oasport.it - LIVE Paolini-Sramkova 6-4 6-4, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra approda al terzo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAJASMINEb. REBECCA6-4 6-4! Di un soffio largo il dritto lungolinea della tennista di Bratislava.al, affronterà una tra la tunisina Jabeur e la ceca Siniakova.30-40 MATCH POINT! Scappa via il rovescio incrociato della slovacca.30-30 Gran dritto inside out seguito dallo schiaffo al volo vincente per.15-30 Rovescio lungolinea in controbalzo e volèe vincente del.15-15 Se ne va la risposta di dritto di Jasmine.0-15 Errore gratuito con il dritto della slovacca.4-5 Controbreak. La slovacca lascia andare i colpi e mette a segno un altro vincente. Dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel match.40-AD Palla del controbreak. Decolla il rovescio in uscita dal servizio di