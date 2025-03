Oasport.it - LIVE Paolini-Sramkova 6-4 2-3, WTA Miami 2025 in DIRETTA: break della slovacca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Scappa via il dritto dal centro.15-15 Dritto incrociato vincente dell’azzurra, che si carica.15-0 Fuori misura la risposta di rovesciotoscana.3-2. Risposta aggressiva e dritto vincentetennista di Bratislava.0-40 Tre palle. Rovescio lungolinea imprendibile.0-30 Altro dritto lungolinea vincente di.0-15 Jasmine perde il controllo del dritto in uscita dal servizio.2-2 Game. Servizio e rovescio lungolinea a segno per la.40-30 Scappa via il dritto dell’azzurra.30-30 Si ferma sul nastro il rovescio incrociato di.30-15 Gran dritto lungolinea vincentetennista di Bratislava.15-15 Larimedia con il sesto ACE.0-15 Follia di, che manda in corridoio il dritto ad avversaria praticamente di spalle.