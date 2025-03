Oasport.it - LIVE Paolini-Sramkova 2-3, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra entra in partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Non passa la risposta di dritto della slovacca.4-2 Game. Con un gran dritto lungolinea la tennista di Bratislava completa la rimonta portando a casa il sesto gioco.AD-40 Prima vincente della slovacca.40-40 Servizio e dritto a segno per. Parità da 0-40.30-40 Si ferma sul nastro il dritto del.15-40 Jasmine colpisce male questo dritto in controbalzo.0-40 Tre palle del controbreak. Completamente fuori misura il dritto della slovacca.0-30 Non passa il dritto inside out di.0-15 Dritto lungolinea vincente della toscana.2-3 Game. Con una prima vincenteaccorcia lo svantaggio.40-15 Scappa via la risposta di rovescio della tennista di Bratislava.30-15 La slovacca strappa il movimento del dritto dal centro.