Oasport.it - LIVE Italia-Germania, Nations League calcio 2025 in DIRETTA: Kean parte titolare!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori;. CT Spalletti(4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Sané; Burkardt. CT Nagelsmann19.48 Buonasera e benvenuti alladi.Buongiorno e benvenuti allatestuale di, sfida complicata per gli azzurri. Ritorna lacon i quarti di finale, la nazionalena di Luciano Spalletti ospita a San Siro laper la partita d’andata. L’torna in campo dopo oltre quattro mesi dall’ultima sfida ufficiale, sconfitta per 3-1 contro la Francia proprio allo stadio San Siro, una brutta sconfitta che non ha pregiudicato l’inserimento tra le prime otto classificate e la qualificazione alla fase a eliminazione