Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-2, Nations League calcio 2025 in DIRETTA: sconfitta per gli Azzurri, non basta la rete di Tonali

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.44 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo!22.43 Servirà un autentico miracolo all’per proseguire in, vincere inin casa dei tedeschi. Servirà concentrazione, cinismo e soprattutto tanto coraggio. Il ritorno sarà subito domenica sera.94? Finisce la partita,1-2.92? Problema fisico per Calafiori.90? Ci saranno quattro minuti di recupero.88? Fuori Gross, dentro Andrich nella.86?che abbassa i ritmi di gioco.84? Destro di Maldini, respinge il forte portiere tedesco.82? Dentro Lucca e Frattesi, fuori Kean e Barella nell’.80? Fuori Sane, dentro Adeyemi nella.78? Pronto altro doppio cambio.76? Barella al volo manda a lato.74? Gol di Goretzka, colpo di testa perfetto a seguito di un corner,1-2.