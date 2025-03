Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-2, Nations League calcio 2025 in DIRETTA: occasione per Maldini!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA92? Problema fisico per Calafiori.90? Ci saranno quattro minuti di recupero.88? Fuori Gross, dentro Andrich nella.86?che abbassa i ritmi di gioco.84? Destro di, respinge il forte portiere tedesco.82? Dentro Lucca e Frattesi, fuori Kean e Barella nell’.80? Fuori Sane, dentro Adeyemi nella.78? Pronto altro doppio cambio.76? Barella al volo manda a lato.74? Gol di Goretzka, colpo di testa perfetto a seguito di un corner,1-2.72?alta in campo.70? Dentro, fuori Raspadori nell’.68? Esce Amiri, entra Leweling nella.66? Raspadori con il destro sfiora il gol.64? Kean al volo sfiora il primo.62? Entrano Bellanova e Ricci, escono Rovella e Politano nell’