LIVE Cobolli-Tirante, ATP Miami 2025 in DIRETTA: serve vincere per scacciare un periodo difficile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’incontro di primo turno del Masters 1000 ditra Flavioe Thiago Augustin. Sorteggio ostico per il romano al’esordio in Florida.L’azzurro non viene da un momento troppo positivo, la classifica dice che il romano adesso si trova momentaneamente fuori dalla top 40. La top 32 è distante circa 480 punti edeve assolutamenteoggi per regalarsi al secondo turno la sfida contro l’istrionico canadese Denis Shapovalov, azzurro comunque chiuso da Taylor Fritz (3). Ricordiamo che il romano dopo Indian Wells ha giocato il Ch di Phoenix perdendo ai quarti da Kei Nishikori.Di fronte c’è un giocatore che ha superato due infuocati turni di qualificazione e che bene si trova in Florida.