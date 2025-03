Oasport.it - LIVE Cobolli-Tirante, ATP Miami 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin!15:55 Non ci sono precedenti tra i due, azzurro che è uscito dalla top 40 complice un mese di febbraio non eccezionale e un mese di marzo in cui ha perso da Colton Smith a Indian Wells e ai quarti da Nishikori a Phoenix.15:48 Esordio da vincere per il romano contro un ostico argentino che fa della potenza e del ritmo da fondola sua forza, è n.114del mondo.15:40 Tra circa 20? inl’azzurro!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’incontro di primo turno del Masters 1000 ditra Flavioe Thiago Augustin. Sorteggio ostico per il romano al’esordio in Florida.L’azzurro non viene da un momento troppo positivo, la classifica dice che il romano adesso si trova momentaneamente fuori dalla top 40.