Oasport.it - LIVE Cobolli-Tirante 1-6, 6-3, ATP Miami 2025 in DIRETTA: siamo al 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-6, 6-3! Con un altro bel servizio chiude in un amen game e parziale il romano! Si va al terzo set!40-0 Ace (4°)!!30-0 Un’altra!!!15-0 Con la prima inizia bene il game!5-3 Ace (8°):serve per il set!40-0 Ace (7°).30-0 Non risponde di rovescio Flavio.15-0 Prima vincente.5-2 In rete il dritto dell’argentino.40-15 Sbagliadopo essersi salvato con un gran lob.30-15 Sbaglia Flavio il dritto in entrata.30-0 Servizio vincente!!15-0 Servizio e schiaffo!4-2 A quindici.40-15 Sbaglia di dritto l’argentino.40-0 Ace (6°).30-0 Servizio in kick a segno.15-0 Non passa il rovescio difensivo di.4-1 Resta avanti nel 2° set!40-15 Non risponde di rovescio al kick.30-15 Servizio vincente!15-15 Il passante di dritto dilungoriga.