Oasport.it - LIVE Cobolli-Tirante 1-6, 6-3, 3-4, ATP Miami 2025 in DIRETTA: si torna ‘on serve’ nel 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ace (11°).3-5 Palla corta che è un assist per l’argentino. C’è il break, secondo di fila. Male.15-40 Doppio fallo (3°).15-30 Clamoroso lob di, che gira lo scambio e si porta a casa un punto decisivo.15-15 Prima vincente!!0-15 Nastro che aggiusta la pallina per il dritto di.3-4 Ace (10°), a zero l’argentino.40-0 Prima vincente.15-0 Servizio e dritto in contropiede.3-3 Niente da fare, si‘onnel set decisivo.15-40 Servizio e dritto.0-40 Doppio fallo (2°). Disastro!0-30 Risposta profonda e dritto vincente inside out.0-15 Con il dritto l’argentino dopo la buona risposta.3-2 A quindici.40-15 Passa di dritto in cross l’argentino.30-15 Errore di dritto.30-0 Non risponde sulla seconda di rovescio il romano.