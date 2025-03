Oasport.it - LIVE Cobolli-Tirante 1-6, 6-3, 1-0, ATP Miami 2025 in DIRETTA: break dell’azzurro a inizio 3° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Gratuito di dritto!!!30-40 Purtroppo esce di nulla una splendida veronica del romano, che peccato!30-30 Servizio e dritto incisivo!!!15-30 Doppio fallo (1°) di.15-15 Fulminante cross di dritto del romano!0-15 Bravo in difesa, ricaccia indietroe fa punto.0-1 Altro errore di dritto! C’è il!!!30-40 Errore di dritto dopo il servizio! PALLA!30-30 Super risposta, stavolta l’azzurro sfrutta la posizione di vantaggio nello scambio e chiude al volo!30-15 Si apre il campo ma non chiude, lo scambio diventa lungo ecede per primo con il rovescio.15-15 Servizio e dritto però.0-15 Clamoroso smash insaccato da! Serve l’argentino.1-6, 6-3! Con un altro bel servizio chiude in un amen game e parziale il romano! Si va al terzo set!40-0 Ace (4°)!!30-0 Un’altra!!!15-0 Con la prima inizia bene il game!5-3 Ace (8°):serve per il set!40-0 Ace (7°).