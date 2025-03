Oasport.it - LIVE Cobolli-Tirante 1-6, 4-1, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurro ha un break nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Resta avanti nel 2° set!40-15 Non risponde di rovescio al kick.30-15 Servizio vincente!15-15 Il passante di dritto dilungoriga.15-0 Ace (3°) di seconda, che rischio però!3-1 A quindici.40-15 Servizio vincente.30-15 Larga la sbracciata in cross dell’argentino.30-0 Addirittura serve&volley vincente.15-0 Gran dritto inside in di.3-0 A zero!40-0 Prima vincente!30-0 Sbaglia di dritto!15-0 Larga la difesa di dritto dell’argentino.2-0 ECCOLO! Si sbloccaottenendo il primodella partita. Che pasticcio dia rete però, volèe di rovescio da spingere di là insaccata in rete.40-A Gran risposta aggressiva di rovescio! C’è da operare il primodella partita!40-40 Ace (5°).