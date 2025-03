Oasport.it - LIVE Cobolli-Tirante 1-6, 2-0, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurro parte bene nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 ECCOLO! Si sbloccaottenendo il primo break della partita.40-A Gran risposta aggressiva di rovescio! C’è da operare il primo break della partita!40-40 Ace (5°).30-40 Altro clamoroso errore gratuito di dritto di. Palla break!30-30 Gratuito di dritto dell’argentino.30-15 Lungo il dritto di.30-0 Non risponde in chop.15-0 Prima vincente.1-0 A trentanel 2° set!40-30 Clamoroso errore sotto rete di!30-30 Prima vincente!15-30 Gran risposta diche raccoglie il rovescio lungo del.15-15 Gran prima al centro!!0-15 Parta malecon un errore di dritto.16:56 IL TIME DELL’ARBITRO, VERGOGNA!TORNATOOOOO!!16:55 Siamo all’ora di gioco praticamente, più le pause che il gioco.