Oasport.it - LIVE Cobolli-Tirante 0-3, ATP Miami 2025 in DIRETTA: inizio molto laborioso, tutti game per l’argentino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Rimedia, per ora, con la prima vincente.0-30 Doppio fallo (1°) di.0-15 Gran rovescio in cross.0-4 Dritto fuori dopo il servizio. Niente, altro break. L’azzurro lottama li sta perdendo.40-A Dritto sparato via dopo la deviazione del nastro che aveva aggiustato la conclusione.40-40 Niente, gran risposta di dritto del.A-40 Errore di dritto di.40-40 Dai, prima e comoda chiusura al volo di rovescio! Si è tuffato nel tentativo di recupero, adesso riprende.30-40 Servizio e dritto al volo!15-40 Altro errore gratuito di dritto dell’azzurro. Due chance di break.15-30 Servizio e dritto!15-15 Clamoroso errore di dritto di.0-15 Nastro beffardo che porta via il dritto di Flavio.