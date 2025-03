Oasport.it - LIVE Cobolli-Tirante 0-1, ATP Miami 2025 in DIRETTA: iniziato il match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Altro dritto fuori, attenzione!15-15 Fuori il dritto di Flavio.15-0 Ace (1°)!0-1 Ace (1°). A quindici.40-15 Prima vincente.30-15 Bellissima stop volley dia chiudere a rete un bel punto!30-0 Un’altra, ricordiamo che l’argentino è un albiceleste atipico.15-0 Con la prima al centro.16:05 Palleggio di riscaldamento in corso, si parte! Thiago Augustinal servizio.Giocatori in campo!15:55 Non ci sono precedenti tra i due giocatori, azzurro che è uscito dalla top 40 complice un mese di febbraio non eccezionale e un mese di marzo in cui ha perso da Colton Smith a Indian Wells e ai quarti da Nishikori a Phoenix.15:48 Esordio da vincere per il romano contro un ostico argentino che fa della potenza e del ritmo da fondo campo la sua forza, è n.