Oasport.it - LIVE Civitanova-Lublino 3-2, Challenge Cup 2025 in DIRETTA: i polacchi vincono la coppa a suon di ace

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-7 Poriya regala la vittoria alla Lube.14-7 Zajac non trova le mani del muro.13-7 Mani-out di Dirlic.12-7 Ace per il secondo regista polacco.12-6 Pipe vincente di Sawicki.12-4 Set a senso unico, ovviamente le motivazioni sono inesistenti.11-4 Muro vincente per i padroni di casa.10-4chiama une la palla effettivamente è dentro.9-5 Boninfante ci prova di seconda intenzione, ma il suo attacco esce.9-4 Isi sbloccano in attacco.9-3 Ace di Tendrio.8-3 Diagonale profonda di Dirlic.7-3 Finisce qui la serie al servizio dell’iraniano.7-2 Ancora, punto in fotocopia.6-2 Ace con l’ausilio del nastro di Poriya.5-2 Loeppky trova la linea in attacco.4-2 Poriya pianta un chiodo in parallela.3-2 Sasak sfonda sulle mani del muro da posto due.