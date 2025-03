Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakkari, WTA Miami 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.34sta vivendo la migliore stagione della propria carriera. L’azzurra ha prima raggiunto la finale a Cluj-Napoca, dov’è stata sconfitta da Anastasia Potapova 4-6, 6-1, 6-2, e poi il terzo turno ad Indian Wells. In California l’italiana ha sconfitto Anhelina Kalinina (6-4, 7-5) e Magdalena Frech (6-3, 7-5) prima di arrendersi ad Aryna Sabalenka conquistando in totale 3 game (6-1, 6-2). Nel primo turno del torneo diha battuto Bouzas Maneiro (6-4, 6-3).21.31 Traentreranno in campo Luciae Maria. L’azzurra cerca l’impresa nel 2° turno del WTA dicontro l’ex numero 3 del mondo21.28 Linette batte Alexandrova 7-6, 6-2 ed accede al terzo turno del WTA 1000 di.20.56 Sul campo numero 7 è in corso l’incontro tra Alexandrova e Linette con la polacca che ha vinto il primo set per 7-6.