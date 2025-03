Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakkari, WTA Miami 2025 in DIRETTA: la decaduta greca per continuare la scalata

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Luciae Maria, partita valevole per il secondo turno del WTA 1000 di. Incontro importante per l’italiana che in Florida ha l’occasione perla propria: l’azzurra affronta la tennistaex top 5 con un best ranking di 3.sta vivendo la migliore stagione della propria carriera. L’azzurra ha prima raggiunto la finale a Cluj-Napoca, dov’è stata sconfitta da Anastasia Potapova 4-6, 6-1, 6-2, e poi il terzo turno ad Indian Wells. In California l’italiana ha sconfitto Anhelina Kalinina (6-4, 7-5) e Magdalena Frech (6-3, 7-5) prima di arrendersi ad Aryna Sabalenka conquistando in totale 3 game (6-1, 6-2).