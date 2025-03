Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakkari 3-6, 4-3, WTA Miami 2025 in DIRETTA: la greca recupera il break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Nooo. La risposta disbatte sul nastro, rimane in aria per una frazione di secondo e riatterra nella metà campo dell’azzurra.Seconda30-30 Termina all’incrocio delle righe il dritto a campo aperto diche non aveva colpito benissimo la palla. Fortunata in quest’occasione la.Seconda15-30 Grande risposta di dritto dicon la palla che atterra negli ultimi centimetri di campo e manda fuori giri.15-15 L’azzurra non trova il campo sulla seconda di.0-15 Doppio fallo, il primo dellaquest’oggi.4-3: laspinge verso l’angolo destro e poi chiude con il rovescio incrociato.40-A Scappa in lunghezza il dritto in uscita dal servizio diche si era trovata la palla tra i piedi40-40 Termina in corridoio il dritto lungolinea diche aveva provato ad alzare la traiettoria.