Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakkari 3-6, 2-1, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra si salva in apertura di secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Gioco: prima al centro dell’italiana.40-30 Termina lungo il rovescio in recupero di.40-15 Doppio fallo, ildella partita per l’italiana40-0 Scappa in lunghezza il dritto inside-out di.30-0 Servizio vincente per.15-0 La greca non trova il campo con la risposta di dritto.1-1 Gioco: uno-due per la greca.40-30 Termina in corridoio la risposta stretta di dritto di.30-30 Si stampa sul nastro il dritto lungolinea di.30-15 Prima al centro vincente per la greca che sta ottenendo molti punti con il servizio in slice alla T da destra.15-15 Si ferma in rete il rovescio di.0-15 Regalo diche spedisce in rete una volee a campo aperto. La greca aveva costruito bene il punto con servizio e dritto.