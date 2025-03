Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakkari 1-3, WTA Miami 2025 in DIRETTA: break in apertura per la greca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Prima vincente per.15-15 Ottima prima della.0-15costruisce bene spostandoda un angolo all’altro. Laentra con i piedi in campo e prova ad accelerare con il rovescio che però si ferma in corridoio1-3 Gioco: si ferma a metà rete il rovescio della.40-15 Doppio fallo, il primo dell’incontro per l’azzurra.40-0 Prima al centro disu cui non trova il campo la.30-0 Grande recupero in back dell’azzurro con la palla che termina sulla riga e manda fuori giri15-0 Grande punto vinto dache tiene bene in difesa e viene premiata dall’errore di dritto di.0-3 Gioco: ottima prima dellache conferma il.40-15 Uno-due per l’ellenica.30-15 Scappa in lunghezza la risposta di dritto dell’azzurra15-15 Si ferma in rete il rovescio lungolinea di