Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakkari 0-1, WTA Miami 2025 in DIRETTA: inizia l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Si ferma in rete il dritto diAl servizio Lucia0-1 Giocomanovra bene ma sbaglia il colpo al volo.40-15 Si ferma in rete il dritto in uscita dal servizio di.40-0 Ace, il primo della partita per la greca che ha servito perfettamente alla T.30-0 Termina in corridoio la risposta lungolinea di rovescio dell’azzurra.15-0 Si ferma sul nastro il dritto dial termine di uno scambio condotto per vie centraliAl servizio MariaPRIMO SET21.44 Terminato il riscaldamento pre-match.21.42 È il primo incontro ufficiale tra le due giocatrici.21.40il warm-up.21.39 Le due giocatici si avvicinano a rete per le foto ed il sorteggio di rito.21.38 Entrano in campo le due giocatrici.21.