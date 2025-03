Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: subito Andy Diaz in finale nella notte!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella prima giornata dei Campionatidiin programma a Nanchino in Cina. I Campionatial coperto approdano per la prima volta in Cina, a Nanchino, dal 21 al 23 marzo, dopo le edizioni asiatiche di Maebashi 1999 (Giappone) e Doha 2010 (Qatar). La prima giornata si preannunciainteressante per la spedizione italiana, con finali importanti e diverse gare in cui gli azzurri saranno protagonisti.Si parte con i 60 ostacoli del pentathlon, dove la Finlandia punta su Saga Vanninen, argento a Glasgow 2024, mentre l’Irlanda schiera Kate O’Connor, bronzo europeo. La competizione cerca una nuova regina in assenza della campionessa uscente Noor Vidts.dopo iniziano le batterie dei 400 metri uomini, dove il giamaicano Rusheen McDonald, bronzo nel 2024, sfida lo statunitense Chris Bailey (44.