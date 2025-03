Oasport.it - L’Italia ha una pista di bob e slittino! Lavori finiti a Cortina, gli azzurri saranno i primi a provarla

Leggi su Oasport.it

“Annunciazione, Annunciazione“! La data è propizia per la citazione: secondo quanto riportato dal giornalista di Eurosport Massimiliano Ambesi, sarà quella di martedì 25 marzo la data in cui verrà svelata ladi bob, skeleton eche ospiterà ale gare dei Giochi Olimpici Invernali del 2026.Già nella stessa giornata di martedì glidelle tre discipline potranno inaugurare lasvolgendo le prime discese sul tracciato, mentre nel pomeriggio la stessa sarà a disposizione degli atleti stranieri scelti da FIL ed IBSF per svolgere itest.Oltre al programma degli italiani, per quanto concerne gli atleti stranieri, fino a sabato 29 si alterneranno sul budello ampezzano 12 equipaggi di, equamente distribuiti tra singoli e doppi, maschili e femminili, 8 di bob e 4 di skeleton.