L’Isola dei Famosi ecco chi è la conduttrice ufficiale | addio Luxuria e Ilary Blasi arriva lei…

: il realitydeiavrà una nuovaper la sua edizione 2025. Dopo l’esperienza di Vladimire l’di, il timone della celebre trasmissione passerà nelle mani di Veronica Gentili. La giornalista e, ex volto di Rete 4, ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’infotainment dal 2023, affermandosi con successo come nuova presenza de Le Iene su Italia 1.A partire da maggio 2025, Veronica Gentili sarà la protagonista della nuova edizione del reality in prima serata su Canale 5, portando con sé la sua grinta e professionalità.Questa nuova edizione dideisi preannuncia ancora più avventurosa, con l’intento di riportare il programma alle sue origini, puntando sulla dimensione più autentica e selvaggia del reality.