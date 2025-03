Superguidatv.it - L’Isola dei Famosi 2025 su Canale 5. Nuova conduttrice Veronica Gentili: quanto in tv

Leggi su Superguidatv.it

Tutto pronto per laedizione deldeiche torna a maggio, in prima serata su5, con il debutto dialla conduzione te lo storico del più longevo reality show Vip della TV italiana.deicon. Quando in TVè ladeldei. La scelta della giornalista interpreta al meglio laIsola: un’edizione fedele allo spirito originale dell’ormai celebre format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality.La giornalista volto storico del gruppo televisivo Mediaset prende il posto quindi di Vladimir Luxuria, che era già stata prima concorrente poi opinionista e successivamentedel programma.Una scelta dunque diversa da quelle fatte in passato, e che proietta la giornalista alla conduzione di uno dei reality di punta dicinque.