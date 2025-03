Quifinanza.it - L’iPhone non è a norma per l’Ue, Apple deve garantire l’interoperabilità: cos’è

L’Unione europea ha approvato due decisioni che specificano i modi in cuidovrà rispettare gli obblighi di interoperabilità dei propri dispositivi ai sensi del Digital Market Act. I sistemi dell’azienda americana non potranno più isolarsi da quelli di altre aziende, una strategia che ha fatto parte dell’identità difin da prima della diffusione del.La società di Cupertino non gradisce questi obblighi e ha risposto duramente all’Unione europea. Negli ultimi mesi sta progressivamente ritardando l’uscita di alcune sue nuove funzionalità in Europa.che chiedeadLe nuove norme deldovrebbero servire ad aumentaredei sistemi tecnologici. L’Unione europea vuole chee gli altri prodotti, dai computer ai tablet fino agli smartwatch, inizino a comunicare con i dispositivi di altre aziende allo stesso livello in cui comunicano fra di loro.