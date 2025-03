Calciomercato.it - L’Inter ha deciso: triplo colpo dalla stessa squadra per Marotta | CM.IT

Il club campione d’Italia resta in corsa su tutti i fronti, ma allo stesso tempo ha già iniziato a pianificare le mosse per il prossimo mercato estivoÈ datatoesse delper Santiago Castro, trascinatore del Bologna di Italiano che sogna una nuova e storica qualificazione in Champions League.Beppe(Ansa) – Calciomercato.itIl gioiello argentino, per la prima volta convocato dal Ct Scaloni in nazionale per le gare contro Uruguay e Brasile, è esploso in questa stagione con la casacca dei felsinei senza far rimpiangere un certo Zirkzee nel reparto offensivo. Il Bologna vola grazie anche e soprattutto ai guizzi del ‘Torito’ albiceleste, soprannome che nascesomiglianza del classe 2004 con Lautaro Martinez. Il capitano delè un punto di riferimento per Castro, cheprossima estate potrebbe condividere lo spogliatoio nerazzurro con il proprio idolo.