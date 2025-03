Dayitalianews.com - L’intelligenza artificiale arriva su WhatsApp, Instagram e Messenger: ecco come cambieranno

Dopo un’attesa prolungata a causa di questioni legate alla privacy,di Meta fa finalmente il suo debutto anche nell’Unione Europea, Italia compresa. “Ci è voluto più tempo del previsto per portare la nostra tecnologia AI nelle mani degli utenti europei, a causa del complesso sistema normativo, ma siamo felici di essere finalmente qui”, ha dichiarato il colosso di Facebook,.Meta AIsuIl sistema di intelligenzagenerativa sarà disponibile in Europa oltre un anno dopo il lancio negli Stati Uniti. Presentata per la prima volta a settembre 2023 e integrata nelle app Meta ad aprile 2024, l’AI dell’azienda di Mark Zuckerberg inizia ora la sua espansione nel mercato europeo.A partire da questa settimana, Meta AI verrà distribuita in 41 paesi dell’UE.