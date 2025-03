Linguaggi dell’anima ritmi di equità | a Capri la primavera comincia nel segno della cultura e della solidarietà

Leggi su Ildenaro.it

di Marco MilanoL’associazione “Napolidaorainpoi” presenta adi”, l’evento dedicato all’inclusione, allae ai diritti umani. L’iniziativa che nasce da un progetto di Daniela Finizio per l’associazione “Napolidaorainpoi” è organizzata in collaborazione con il comune die prevede una serie di incontri, dibattiti, esperienze sensoriali, momenti di spettacolo e una degustazione speciale del gusto dell’anno del Gelato Day 2025 “Hallelujah”. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare il pubblico sui temidignità e dell’uguaglianza. Tra i partner, Emergency, Artglace, il Comitato Gelatieri Campani, il Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli e la Nuova Orchestra Italiana fondata da Renzo Arbore per un progetto che “nasce con l’intento di promuovere unadi pace, inclusione, collaborazione e rispetto dei diritti umani – spiegano nella presentazione dell’iniziativa – sensibilizzando la comunità sui temidignità e dell’, con particolare attenzione alle problematiche sociali e alle esperienze di, attraverso un viaggio collettivo che unisce diversi attori sociali,li ed economici.