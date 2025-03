Fanpage.it - L’ingegner Mazzola: “Quando ho visto Ferrari lavorare sull’handling della SF-25 mi è scattato l’allarme”

Lo storico tecnico, l'ingegner Luigi, ha analizzato per noi di Fanpage.it il comportamentoSF-25 di Leclerc e Hamilton durante il GP d'Australia che ha aperto il Mondiale di Formula 1 2025. Tanti i temi nell'intervista esclusiva concessa dopo la gara di Melbourne: dai 'segreti'McLaren MCL39 alla nuova direttiva tecnica "anti mini-drs", dallo strano modo in cui Hamilton si è rapportato in radio con Adami durante la prima corsa in rosso al debutto, ben più convincente, del giovanissimo italiano Andrea Kimi Antonelli.