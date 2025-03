L’inesistente dichiarazione di Marco Rubio alla CNN e la minaccia di staccare Starlink all’Ucraina

Leggi su Open.online

Circola il video di un’intervistaCNN di, in cui il Segretario di Stato americano avrebbe dichiarato di voler incontrare Elon Musk per convincerlo a disattivarein Ucraina. Secondo alcuni utenti, questa sarebbe unache potrebbe colpire anche le forze russe, le quali sfrutterebbero lo stesso servizio americano. L’intervista c’è stata, manon ha mai fatto una simile.Per chi ha frettaSul sito della CNN è presente l’intervista, ma non la.La CNN non ha tagliato la scena nel proprio sito.Il video con la falsaè circolato giorni dopo l’intervista.Dal giorno dell’intervista, a quello della diffusione del video falso, la stampa ucraina e quella russa non riportano una notizia del genere.Si tratta di un video alterato con l’Intelligenza Artificiale diffuso dai canali Telegram della propaganda russa.