Linea di irrigazione Bedale al via i lavori Meno sprechi d’acqua e servizio migliore

Luni (La Spezia), 20 marzo 2025 – “Ottimizzare l’uso della risorsa idrica, per far fronte ai problemi causati dai prolungati periodi di siccità e, al tempo stesso, aumentare il bacino di utenza favorendo la nascita nuove e potenziali aziende agricole”. Federico Sebastiani, assessore aipubblici di Luni, sintetizza così gli obiettivi degli interventi di ammodernamento delladiche stanno per partire. Conclusa la procedura della gara d’appalto, infatti, tra i dieci operatori che hanno partecipato al bando, l’amministrazione ha assegnato l’esecuzione dell’intervento alla ditta Alberto Bonfiglio di Borghetto Vara. In cosa consisteranno i? “Adesso – spiega Sebastiani – la rete è composta da canalette a cielo aperto in muratura a scorrimento. L’ammodernamento consiste nella loro sostituzione con tubi di polietilene a pressione, da 140 e da 200 millimetri, installati sottoterra.