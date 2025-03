Iodonna.it - L'indagine riguarda un episodio avvenuto nell’estate del 2023

Leggi su Iodonna.it

Tony Effe torna a far parlare di sé. Ma non per la sua musica. Il trapper romano, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2025 con il brano Damme ‘na mano, è infatti indagato per rissa aggravata. L’undela Porto Cervo, in Costa Smeralda. La vicenda, che vede coinvolte anche altre sette persone, tra cui un pugile milanese e un ultrà della Lazio, rischia di complicare ulteriormente il percorso di Tony Effe, già segnato da precedenti guai giudiziari. Tony Effe a Sanremo 2025: «Non posso mettere tutti d’accordo» e sulla collana dice.