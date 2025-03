Lanazione.it - L’incubo allagamenti: "Al via i primi interventi"

L’allagamento delle stesse case già alluvionate nel 2022 in via Pian di Grassina e i danni nel cuore di Ponte a Ema, richiedono una soluzione definitiva di un problema annoso, diventato un incubo per tanti cittadini. Il sindaco Francesco Pignotti promette: "Con risorse straordinarie ricorrendo alla somma urgenza e all’avanzo di amministrazione, interverremo immediatamente su quanto di nostra competenza". Il primo passo da compiere è sul fosso delle Fonti: "Rimuoveremo il primo tratto del tombamento in prossimità della scuola Masi: anche stavolta ha provocato l’allagamento delle case di via Pian di Grassina. Si riduce il rischio, in attesa delle opere di regimazione a monte che spettano al Consorzio di bonifica con fondi regionali". Da pulire in via prioritaria anche il fosso di Montauto: "Toglieremo i sedimenti che hanno contribuito all’esondazione verso la strada, mentre gli scarichi già realizzati verso il Grassina hanno funzionato".