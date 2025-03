.com - L’incanto notturno del Regno del Siam

Leggi su .com

La Thailandia continua a stupire il mondo con la sua straordinaria bellezza, non solo durante il giorno ma anche quando cala il sole. In un recente riconoscimento che celebra la magia dei paesaggi notturni, due delle sue attrazioni più affascinanti sono state insignite del prestigioso titolo di “World Night View Heritage”: il maestoso Wat Arun di Bangkok e l’ethereo Festival Yi Peng di Chiang Mai si uniscono così a una selezionata lista di luoghi che incarnano l’eccellenza dei panorami notturni mondiali.Il Tempio dell’Aurora: una gemma sul Chao PhrayaIl Wat Arun, conosciuto anche come il “Tempio dell’Aurora”, si staglia magnificamente sulle rive del fiume Chao Phraya, creando uno spettacolo visivo che toglie il respiro. Nonostante il suo nome faccia riferimento all’alba, è durante le ore notturne che questo gioiello architettonico rivela la sua vera essenza.