L'importanza delle risorse idriche. Il ruolo dei Consorzi di Bonifica

In Toscana, la gestione e la protezionesono affidate a sei, ognuno dei quali si occupa di specifici territori. Tra questi, ilo Toscana Nord è attivo in un’area che include la provincia di Massa-Carrara, Lucca e una parteprovince di Pistoia e Pisa. Questo ente ha il compito di mantenere puliti i fiumi, gestire l’irrigazione agricola e promuovere ladi terreni. Ilo Toscana Nord svolge unessenziale nella manutenzione dei corsi d’acqua. Oltre a garantire la sicurezza idraulica, questi corsi d’acqua offrono un habitat per numerose specie di fauna, come gli uccelli che vi nidificano. Se i fiumi non vengono puliti regolarmente, c’è il rischio che l’acqua esondi, con conseguenti danni per la flora circostante. Per la pulizia dei fiumi, ilo adotta due tecniche principali: manuale e meccanica.