Sport.periodicodaily.com - Liechtenstein-Macedonia del Nord: le probabili formazioni

Gara valida per la prima giornata del gruppo J di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli ospiti partono nettamente favoriti contro un avversario tutt’altro che irresistibile.delsi giocherà sabato 22 marzo 2025 alle ore 15 presso lo Rheinpark Stadion di Vaduz.DEL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa si presentano come la vittima sacrificale di questo girone che vede come favorite Belgio edel. La Nazionale di Fanfustuck è reduce da una pessima Nations League con due punti conquistati che gli sono valsi la retrocessione.I macedoni si presentano come i favoriti insieme al Belgio per la qualificazione alla fase finale. A rafforzare questo pronostico l’ottima Nations League disputata è chiusa con la promozione in Lega B, grazie a 5 vittorie e 1 pareggio.