L’Hanami 2025 a Roma lo spettacolo dei ciliegi in fiore all’Eur | quando andare?

Il laghetto dell'Eur è una delle mete preferite dai romani in primavera, complici gli immensi spazi verdi dove rilassarsi in compagnia degli amici, prendere un po' di sole o fare una passeggiata sotto una magica pioggia di petali di ciliegio. Ebbene si avvicina un evento da non perdere, l'Hanami – ovvero la fioritura dei 2500 Sakura giapponesi donati nel 1959 da Tokyo a Roma – che incanta e affascina centinaia di persone ogni anno. La città eterna ha accolto ormai da anni e sempre in modo più massiccio la tradizione nipponica di godere della bellezza dei ciliegi in fiore, che esprimono la massima delicatezza e caducità della vita: in primavera esplodono in boccioli rosa tenue.