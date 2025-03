"L’Europa partito della guerra", la versione di Mosca per mettere pressione al Consiglio Ue

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La realtà si può deformare in tanti modi, fino ad arrivare a capovolgerla. Nelladi, affidata come sempre quando la propaganda si fa più spinta al portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov,è diventata 'il'. Non è più solo in discussione la dialettica tra aggressore e aggredito, che .