Ultimouomo.com - L'estinzione delle ali a piede naturale

Leggi su Ultimouomo.com

Quando un paio di settimane fa Liverpool e PSG si sono affrontati per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è stato un po’ come assistere a una lunga sfilata con alcunemigliori ali del mondo. Se, a dare un senso al gioco, ci pensavano Vitinha da una parte e MacAllister dall’altra, a imprimere la velocità sono state le ali. Merito loro, con i dribbling, i primi controlli e le accelerazioni, se ad Anfield non c’è stato un attimo di tregua. Il Liverpool, in maniera tradizionale, di ali ne aveva due: Salah a destra e Luis Díaz a sinistra. Il PSG, addirittura, ne schierava contemporaneamente tre: Barcola in ampiezza a sinistra, Kvara e Dembélé a infestare come dei fantasmi i corridoi centrali. Per non parlare, poi, dello spettacolare ingresso di Desirée Doué a partita in corso.